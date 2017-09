Avis: Amerikansk kapitalfond er favorit til at købe Nets

Det skriver avisen Financial Times, som mener at vide, at amerikanerne har budt mere end fem milliarder dollar - svarende til mere end 31 milliarder kroner - for betalingsselskabet.

Nets' bestyrelse meddelte i starten af juli, at man var blevet kontaktet med henblik på en overtagelse af selskabet. Beslutningen om et eventuelt salg kan snart blive truffet.

Nets-aktien blev torsdag ved børsluk handlet til kurs 154,50 kroner. Det svarer til en samlet markedsværdi på 31 milliarder kroner, altså præcis samme minimumpris som Hellman & Friedman har budt.

Nets blev børsnoteret til kurs 150, og derfor vil der altså være tale om en begrænset gevinst for de aktionærer, der har været med siden september sidste år.

Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank, mener, at det vil være bedst for Nets, hvis det en virksomhed i markedet for betalingssystemer ender med at købe selskabet frem for en kapitalfond. Det siger han til Ritzau Finans.

Det skyldes ifølge analytikeren, at man formentlig vil være villig til at betale en højere pris for at komme ind på det nordiske marked.