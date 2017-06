Se billedserie Stig Herstal fik ideen til bookingsoftwaren »All Booked« for cirka tre år siden, fordi hans bror og svigerinde drev en campingplads og manglede en moderne løsning. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Aventio vil sikre alt optaget

Erhverv - 07. juni 2017 kl. 11:30 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»All Booked«. Sådan hedder det nye, cloud-baserede software, der er på vej fra it-virksomheden Aventio, som arbejder ud fra en ombygget længe i et nedlagt landbrug mellem Skælskør og Næstved. Og »all booked« - eller »alt optaget« som det betyder på dansk - er netop målet for det online værktøj, som skal optimere bookingprocessen for hoteller, campingpladser, kroer, vandrehjem og andre overnatningssteder.

Det hele startede for godt tre år siden, da direktør Stig Herstal mødte Kim Terp og spurgte, om de to ikke skulle udvikle et stykke software til campingpladser.

- Min bror og svigerinde havde på det tidspunkt en campingplads, og de manglede et bookingsystem, der var mere moderne og internetbaseret, forklarer Stig Herstal, som i dag er en af to partnere i Aventio. Kim Terp er den anden, og det er hans landsted, der p.t. huser virksomheden, der dog har så meget vokseværk, at en flytning til Næstved nærmer sig.

- Vi startede Aventio som en klassisk it-virksomhed, med it-support og softwareudvikling. Virksomheden er vores levebrød, mens vi så udvikler All Booked, siger Stig Herstal.

Siden da har ideen udviklet sig og omfatter nu både hoteller, kroer og andre overnatningssteder - men skal også udvikles videre. Og det er her, Innovationsfonden kommer ind i billedet.

For All Booked skal ikke bare holde styr på bookinger og optimere processen før, under og efter gæsterne ankommer. Den sender også statistik til brugerne, som kan bruges direkte i markedsføringen af overnatningsstedet. Men det er kun første etape. All Booked skal kunne meget, meget mere.

