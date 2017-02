Mette Rode er administrerende direktør for auktionshuset Lauritz.com.

Auktionshuset Lauritz ændrer fokus efter skuffende år

- Vi vil prioritere vores kerneforretning inden for onlineauktioner af brugte kvalitetsgenstande og samtidig fokusere mindre på bruger-til-bruger-markedet og på mindre værdifulde genstande, hedder det i kommentarerne til regnskabet.

I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet melder ledelsen ud, at man vil gå nye veje i jagten på større omsætning og overskud.

Auktionshuset Lauritz.com tager nu konsekvensen af et skuffende 2016.

Lauritz.com, der gik på børsen i Stockholm i sommer, har haft faldende omsætning sidste år.

Auktionsomsætningen faldt med én procent til 1073 millioner kroner, mens selskabets omsætning faldt med 2,5 procent til 219 millioner kroner.

Takket være lavere omkostninger lykkedes det dog at hæve driftsresultatet fra 42 til 46 millioner kroner.

Samtidig var resultatet efter skat positivt i modsætning til 2015, der gav underskud. Der var dog tale om et beskedent plus på knap 12 millioner kroner.

For at øge omsætningen vil Lauritz.com fortsætte med at opkøbe lokale, fysiske auktionshuse eller indgå partnerskaber med dem.

Ifølge regnskabet er der forhandlinger i gang med flere auktionshuse lige nu.

Samtidig er der iværksat en række nye tiltag, som skal få flere varer under hammeren.

Det drejer sig blandt andet om forbedret service i form af afhentning af auktionsvarer, en forbedret app, et nyt betalingssystem og en bedre søgemaskine.

Forventningen for 2017 går på at øge omsætningen og at opnå en indtjeningsgrad på mellem 20 og 25 procent.

Det er formentlig også nødvendigt, hvis selskabet skal kunne blive ved med at betale af på den 242 millioner kroner store gæld, som selskabet hænger på.