Atomkraftværk i Storbritannien er 13 milliarder over budget

I Storbritannien er et kommende atomkraftværk, der er afgørende for unionens elforsyning, svært forsinket.

Derudover fortæller selskabet bag, at det vil gå langt ud over budgettet. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Værket hedder Hinkley Point og bliver bygget af det statsejede franske energifirma EDF. Det skal efter planen stå klar i 2025. De første planer lød på, at det skulle være parat i 2017.

- Hinkley er allerede forsinket og over budgettet efter bare få måneders byggeri. Denne her udmelding er endnu et slag i ansigtet på regeringens ja til at fortsætte med projektet, siger chef for Greenpeace i Storbritannien John Sauven.

Ifølge The Guardian fortalte EDF mandag, at Hinkley-projektet vil blive mindst 1,5 milliarder pund - 13 milliarder kroner - over budgettet på 18 milliarder pund.

Budgetoverskridelse kan løbe op i 2,2 milliarder pund - 19 milliarder kroner - ifølge EDF.

Samtidig fortale EDF, at det ser risiko for, at Hinkley vil blive 15 måneder forsinket i forhold til den eksisterende plan om opstart i 2025.

Kraftværket vil være det første nye atomkraftværk i Storbritannien i årtier.

Det er planen, at Hinkley skal levere mere end ti procent af Storbritanniens strøm, men projektet beskyldes for at være alt for dyrt.

EDF's aftale med regeringen i Storbritannien sikrer værket en pris per megawatt leveret de næste 35 år, der er næsten dobbelt så høj som den nuværende strømpris.

Den er faldet markant grundet prisfaldet på olie og gas de seneste år.