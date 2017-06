Arla-mejeri ved Fredericia lukker: 66 mister jobbet

Derfor har mejerikoncernen besluttet sig for at lukke det lille mejeri med virkning fra 2019 og flytte produktionen til det store mejeri i Troldhede mellem Herning og Skjern.

Det kan ikke længere svare sig for Arla at producere hvidskimmeloste på Lillebælt Mejeri ved Fredericia.

Det oplyser Arla i en pressemeddelelse.

Det betyder, at de 66 medarbejdere til den tid skal have fundet sig et nyt job.

De vil dog kunne få hjælp fra både fagforeninger og Arla selv.

- Vi har gode erfaringer med at skaffe nye job til berørte medarbejdere, og vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe mejeriets medarbejdere videre i deres arbejdsliv, siger Lars Dalsgaard, der har det globale ansvar for Arlas osteproduktion.

Arla har ud over Lillebælt Mejeri to andre mejerier i Fredericia-området.

Det drejer sig om Korsvej Mejeri og det store mejeri i Taulov.