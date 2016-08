Arkitektforbund advarer mod løndumping og udnyttelse

Bachelorer i arkitektur, der tager en studiepause for at arbejde, før de fortsætter på kandidaten, gør det ofte til meget lave lønninger på tegnestuer.

- Det store problem er, at der ikke er en overenskomst, der dækker bachelorer. Så man kan tilbyde sig selv til nul kroner om måneden til tegnestuerne. Og det er der mange, der gør, siger formanden for FAOD, Peter Toftsø.

Rundspørgen, der er foretaget blandt 346 arkitekt og designstuderende, viser, at op mod 70 procent af de studerende tager pause i studiet for at arbejde på tegnestuer.

Omkring halvdelen får slet ikke løn og for dem, der gør, ligger gennemsnitslønnen på små 12.000 kroner.

- Mange studerende har en angst for ikke at få et arbejde, når de er færdige. Så de går med til at arbejde til en meget lav løn. På den måde begynder vi at ligne filmbranchen eller restaurationsbranchen, siger Peter Toftsø.

Med en gruppe af studerende, der gerne tager tid ud af kalenderen for at arbejde til en lav løn i virksomhederne, bliver der færre job til de færdiguddannede arkitekter, mener FAOD.

- Det er med til at presse lønnen og jobmulighederne for de nyuddannede, at folk arbejder gratis. Og vi har i forvejen en meget høj ledighed blandt de nyuddannede, siger Peter Toftsø.

Ifølge foreningen er lønnen for en færdiguddannet kandidat i arkitektur på omkring 30.000 kroner før ferie og pension.

FAOD så gerne, at der blev indgået overenskomster for bachelorer i arkitektur.

- Så kunne vi sikre, at bachelorerne får en ordentligt løn. Der er en overenskomst inden for det offentlige, men i de private kan man arbejde gratis. Det synes vi er forfærdeligt, siger formanden.