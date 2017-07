Apple vil bygge to vindmølleparker til at drive datacentre

- Vi er glade for at kunne udvide vores datacenter-drift i Danmark og samtidig investere i nye kilder til grøn energi.

- Det planlagte center i Aabenraa vil, som alle vores datacentre, køre på ren energi fra første dag takket være nye energiprojekter, som vi skaber, siger Erik Stannow, nordisk chef for Apple, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det har været et uafklaret spørgsmål i den grønne industri, hvordan Apple vil sikre grøn strøm til at dække forbruget, som ventes at blive relativt beskedne 7 MW for hvert datacenter.

Det vil dog vokse til 30 MW samlet i de første omkring fem år.

Blandt kommunerne er der dog en stigende skepsis overfor landvindmølleparker, hvorfor det kan blive en udfordring at finde en ny placering til møllerne.

Den amerikanske it-gigant ønsker ikke at sætte navn på sin partner eller fortælle detaljeret om projekterne.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om danske vindenergi-projekter, som ikke ville have været realiseret uden aftalen med Apple.

Projekterne kommer i stand uden subsidier eller støtteordninger.

De to vindmølleparker vil generere nok vedvarende energi til at dække de to datacentres forbrug i centrenes første fase.

Dermed vil Apple bidrage positivt til at øge den samlede andel af vedvarende energi i Danmark.

De to datacentre bliver Apples mest effektive hidtil med nye køle- og energiteknologier.

De kommer til at ligge ved to af Danmarks største transformerstationer, hvilket giver mulighed for på sigt at undlade dieseldrevne generatorer som backup.