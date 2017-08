Apple Pay lanceres i Danmark senere i år

Indtil videre har danskere dog kunnet se langt efter muligheden for at betale trådløst med deres iPhone på den måde.

Det kan dog snart ændre sig, for under en telekonference i forbindelse med offentliggørelsen af Apples kvartalsregnskab nævnte finansdirektør Luca Maestri ifølge Apple Insider, at man snart udvider dækningsområdet.

De næste lande, der kommer med på vognen, bliver blandt andet Danmark, Finland og Sverige. Forventningen er, at det sker inden årets udgang.

Apple Pay fungerer ved, at et kreditkort tilknyttes appen, som så kan bruges til at betale med.

De fleste nye betalingsterminaler herhjemme er også allerede klar til at tage imod Apple Pay-betalinger.

Men indtil nu er det tilsyneladende ikke lykkedes for Apple at nå til enighed med bankerne eller kreditkortudbyderne om en aftale.

De danske banker samarbejder i forvejen om MobilePay, der fungerer nogenlunde på samme måde.