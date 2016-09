Antallet af tvangsauktioner er ikke set lavere i otte år

- Det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979 var i 2006 med et gennemsnit på 103 om måneden. Det højeste var i 1990 med 1695 om måneden. I 2016 ligger gennemsnittet på 241 tvangsauktioner om måneden, skriver Danmarks Statistik.

Baggrunden for de færre tvangsauktioner ligger ifølge flere økonomer i bedringen af boligmarkedet over hele landet samt de fortsat lave renter. De gør det billigere at have gæld i sit hus.

- Vi forventer, at antallet af tvangsaktioner fortsat vil holde sig på et lavt niveau i år.

- Der er ikke udsigt til, at renterne bevæger sig væsentligt væk fra de nuværende lave niveauer.

- Flere og flere kommer i job, bedringen på boligmarkedet fortsætter og opsvinget i dansk økonomi er sat ind, om end det går langsomt, skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen i en kommentar.

Det er samtidig ikke kun en udvikling, der er begrænset til hovedstadsområdet. Ifølge Nordea faldt antallet af tvangsauktioner i 2016 med 26 procent i Region Midtjylland, det største fald i hele landet.

- Nogle ville måske have gættet på, at det var i Region Hovedstaden, at antallet af tvangsauktioner var faldet mest, eftersom det er her, at priserne har haft mest fart på de seneste år.

- Når det ikke forholder sig sådan, skal det forklares med, at antallet af tvangsauktioner allerede er faldet meget i denne region, hvorfor fremgangen nu begynder at flade ud, skriver boligøkonom ved Nordea Lise Nytoft Bergmann.