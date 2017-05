Antallet af ledige faldt i begyndelsen af 2017

Med faldet var 183.000 ledige i de første tre måneder af 2017. Tallet steg 2016 igennem, men er altså nu igen faldende.

- Ledighedsprocenten var højest for de helt unge på 15-24 år i første kvartal 2017. 12,0 procent af de yngste i arbejdsstyrken var ledige, hvilket var næsten tre gange så stor en andel som for de 45-54-årige.

- Denne gruppe havde med 4,1 procent den laveste ledighedsprocent, skriver Danmarks Statistik.

Dansk Erhvervs cheføkonom, Steen Bocian, maner til ro i forhold til den høje arbejdsløshed blandt unge.

- Selv om man nu kunne tro, at vi havde et kæmpe problem med ungdomsarbejdsløshed, så er det dog værd at bemærke, at mange af de unge, som tæller med i ledighedsstatistikken er under uddannelse eller har et sabbatår, skriver cheføkonomen i en kommentar.

Generelt er arbejdsløsheden ganske lav, også blandt de ældre på arbejdsmarkedet.

- Efterlønsalderen er blevet hævet med et halvt år i 2014, 2015, 2016 og igen i år. Ledigheden blandt de 55-64 årige er over det seneste år faldet fra 5,5 procent til 4,4 procent.

- De gode erfaringer fra indførelsen af højere efterlønsalder kunne med fordel overføres til en generel stigning i tilbagetrækningsalderen, men det er beklageligvis ikke muligt rent politisk, skriver Steen Bocian.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik var der i første kvartal 3,7 millioner danskere i den arbejdsduelige alder. 2,9 millioner var en del af arbejdsstyrken, hvoraf 2,7 millioner var beskæftigede.

0,8 millioner stod uden for arbejdsstyrken.