Antallet af jobopslag slår gnister - jobfest skaber bekymring

Selv om det umiddelbart er en god nyhed, begynder de første panderynker at dannes hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.

- Det er paradoksalt, for vi ønsker alle sammen, at der er så mange job som muligt. Men går det for hurtigt, er der en risiko, for at det kører skævt, siger cheføkonom Steen Bocian.

Han har tidligere givet udtryk for, at antallet af jobopslag ikke i sig selv er nok til vække bekymring for en overophedning. Men når han sammenholder tallene med de seneste beskæftigelsestal, bekymres cheføkonomen alligevel.

- Med den udvikling vi har haft på arbejdsmarkedet med ret kraftig stigende beskæftigelse, begynder det at blive et bekymringspunkt i forhold til om, der kommer en overophedning, siger Steen Bocian.

- Det (antallet af opslag, red.) udgør den ene side af ligningen.

- På den anden side har vi, hvor mange der gerne vil have et job. Det har vi ledighedsmålinger for. Antallet af ledige er faldet, men det er ikke rekordlavt som i 2007 og 2008.

En overophedning vil ramme arbejdsgiverne på pengepungen, siger Steen Bocian. Men gevinsten for arbejdstagere vil også være til at overse, mener han.

- Overophedning på arbejdsmarkedet vil typisk resultere i, at lønvæksten bliver højere. Men det gør inflationen også, siger han.

- Så det er ikke sikkert, at reallønnen bliver gunstig i forhold til i øjeblikket. Så vil det gøre, at vi gradvist taber konkurrenceevne til de lande, vi konkurrere med, mener han.

Dermed kan danske virksomheder nærme sig punktet, hvor det bedre kan betale sig at flytte arbejdspladser til udlandet, forklarer cheføkonomen.