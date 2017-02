Sidste år kom der særligt mange personer i job inden for handel og transport. Arkivfoto.

Antallet af danske lønmodtagere fortsætter med at stige

I løbet af 2016 er der blevet 46.600 flere personer med et lønmodtagerjob.

Denne stigning var lidt højere end året før, hvor der i løbet af 2015 blev 41.300 flere personer med et lønmodtagerjob.

Der er blevet 46.600 flere personer med et lønmodtagerjob i 2016. Det svarer til en gennemsnitlig månedlig stigning på 3900.

Beskæftigelsen fortsætter med at stige i Danmark. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Der kom særligt mange personer i job inden for offentlig administration, undervisning og sundhed og inden for handel og transport.

- 2016 har været et jubelår på det danske arbejdsmarked, og med udsigterne for dansk økonomi i 2017 ser det ud til, at jobfesten fortsætter i år også, siger Bo Sandberg, som er cheføkonom i Dansk Byggeri.

- Men man skal næppe længere frem end til 2018, før farten risikerer at gå af arbejdsmarkedet. Det sker, hvis ikke der fortsat gøres en indsats for at udvide og opkvalificere arbejdsstyrken, siger han.

Flere økonomer problematiserer, at produktiviteten er faldet, fordi beskæftigelsen steg betydeligt mere end bnp sidste år.

- Selv om fremgangen på arbejdsmarkedet er glædelig, så er der således desværre også en bagside af medaljen, lyder det fra cheføkonom i Dansk Erhverv, Steen Bocian.

- Den faldende produktivitet bør tiltrække sig politisk opmærksomhed - det er et reelt problem i dansk økonomi - og det har desværre været et problem længe.

Antallet af lønmodtagere har været støt stigende siden foråret 2013.