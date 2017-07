Ansat forsøgte at sælge Velux' hemmeligheder

Den kendte danske vinduesvirksomhed Velux har været tæt på at blive ramt af omfattende industrispionage. En tidligere medarbejder forsøgte at sælge store mængder hemmelige dokumenter til ærkerivalen fra Polen.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

- Vi er utroligt skuffede over at opdage, at en betroet medarbejder kan finde på at gøre sådan noget, siger Velux' pressechef, Jens Bekke, til Finans.

Ifølge mediet havde en ledende medarbejder downloadet store mængder dokumenter, som han forsøgte at sælge til konkurrenten Fakro, der også sælger vinduer.

Det blev dog spoleret, da en polsk kvinde, som den tidligere ansatte brugte som mellemmand, fik kolde fødder og gik til Velux.

Fakro erkender ifølge Finans at have mødtes med kvinden. Men selskabet bedyrer, at det gjorde det, fordi det troede, at hun ville levere beviser for, at Velux brød loven.

- At samle dokumenter om lovbrud begået af en konkurrent er lovligt, skriver Fakro til Finans.

Medarbejderen, der havde downloadet dokumenterne og forsøgte at sælge dem til konkurrenten, er ifølge Finans anholdt.

Kvinden, som Finans har interviewet, frygter dog for sin fremtid.

- Jeg har det ikke godt. Jeg kigger mig over skulderen hele tiden.

- Vi er kun ganske få mennesker, der kender sagen, og i Polen gør folk alt for penge. Jeg begyndte at tænke, at jeg havde gjort noget farligt. At det var farlige mennesker, siger hun til Finans.