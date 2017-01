Artiklen: Anklager går igen efter to års fængsel i Parken-sag

Anklager går igen efter to års fængsel i Parken-sag

Tidligere Parken-topfolk Flemming "Don Ø" Østergaard og Jørgen Glistrup kræves fængslet i to år for kursfup.

Anklageren kræver mindst to års ubetinget fængsel til de to tidligere Parken-topfolk Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup i en ankesag om kursfup i Parken.

Ifølge senioranklager Jan H. Hansen havde den tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard og tidligere direktør Jørgen Glistrup begge centrale roller i Parkens opkøb af egne aktier, der ifølge anklageren havde til hensigt at påvirke kursen.

- Det må lægges til grund, at det var på deres initiativ og i deres interesse, at Parken påtog sig de forpligtelser, som skabte behovet for aktieopkøb, siger Jan H. Hansen.

I byretten fik Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup henholdsvis fire og seks måneders fængsel og blev frifundet for en del af anklagerne.

Anklagemyndigheden kræver samtidig, at selskabet Parken idømmes en bøde på 50 millioner kroner. Det krav vekslede byretten til en bøde på en million kroner.

Østre Landsret har måttet tage weekenden i brug i en slutspurt i sagen om kursmanipulation med aktier i Parken.

Lørdag og søndag har anklagemyndigheden brugt på sin procedure. I februar er det forsvarernes tur. Dommen ventes at blive afsagt i slutningen af februar.

Ankesagen startede i landsretten i august, omkring et år efter, at de to tidligere Parken-topfolk blev idømt ubetingede fængselsstraffe i Københavns Byret.

Dog blev det noget mildere straffe, end anklageren havde krævet, ligesom de blev frikendt for dele af anklagerne.

Anklagemyndigheden krævede også i byretten mindst to års ubetinget fængsel til Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup.

Anklagemyndigheden havde også krævet konfiskation af i alt 17,7 millioner kroner, som de to tiltalte tilsammen har tjent på aktieoptioner i Parken. Samme krav lyder i landsretten.

Men Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup fik henholdsvis fire og seks måneders fængsel og blev frikendt i dele af anklageskriftet, ligesom de kunne beholde millionerne. Jørgen Glistrup fik dog konfiskeret 20.000 kroner.