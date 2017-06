Anklage: Advokater lavede konefinte i jagt på formue

De tre tiltalte advokater bag det skandaliserede Johan Schlüter Advokatfirma forsøgte at bruge den såkaldte konefinte til at score en formue uden om deres kreditorer.

Det skriver Finans.

De tre er tiltalt for en række forhold i en sag om påstået svindel med Copydan-penge.

Bagmandspolitiet vil ikke oplyse, hvad der ligger bag de enkelte tiltaler.

Lars Halgreens forsvarsadvokat, Jakob Lund Poulsen, bekræfter dog, at et af forholdene handler om et grønlandsk vandprojekt.

Finans er i besiddelse af dokumenter fra sagen. De viser, at advokaterne i foråret 2015 gik i gang med at overføre ejerandele og en kommissionsaftale til et nyoprettet selskab.

Selskabet, Aqua Green Holding, var blandt andre ejet af deres ægtefæller.

Kort efter forsøgte de øjensynligt at sælge selskabet, hvis forretningsidé var at sælge grønlandsk drikkevand.

Og 26. juni 2015 udarbejdede Johan Schlüter et engelsksproget "sales offer" på advokatfirmaets brevpapir med en pris på 28 millioner euro svarende til 200 millioner kroner.

Bestyrelsesformand for det grønlandske vandprojekt Jan Richard kalder over for Finans Johan Schlüters værdisætning på 28 millioner euro "uden hold i virkeligheden".