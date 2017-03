Merkur Andelskasse voksede så meget i slutningen af 2016, at det har fået Finanstilsynet til at reagere.

Andelskasses voldsomme vækst vækker bekymring i tilsyn

Forretningen har boomet i 2016, og fra efteråret 2015 til efteråret 2016 steg udlånet med 20,3 procent.

Det er så højt, at det ligger uden for normalen og overskrider grænserne i den såkaldte tilsynsdiamant. Den indførte Finanstilsynet efter finanskrisen, hvor en voldsom udlånsvækst bragte mange banker i problemer.

- Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko og har på den baggrund givet andelskassen en risikooplysning om de forøgede risici, som andelskassen herved har påtaget sig.

- Andelskassen har oplyst, at udlånsvæksten fra ultimo 2015 til ultimo 2016 igen ligger inden for tilsynsdiamantens pejlemærke. Finanstilsynet vil følge, hvorvidt denne udvikling fastholdes, skriver Finanstilsynet om sagen.

Merkur Andelskasse skriver selv, at overskridelsen er sket på grund af et enkelt stort lån, og at væksten derfor allerede er under de 20 procent igen. Banken siger derudover, at man byder væksten velkommen.

- Merkur er glad for udlånsvæksten, da den forbedrer vores indtjening på den basale bankdrift, og udlån er derfor en bedre udnyttelse af andelskassens meget store indlånsoverskud.

- Det er Merkurs opfattelse, at vi har alle forudsætninger for en kontrolleret udlånsvækst. Der er et meget stort indlånsoverskud, og vi råder over de nødvendige kompetencer inden for de udlånsområder, hvor vi vokser, skriver banken i en kommentar til Finanstilsynet.

Ved udgangen af 2016 havde Merkur Andelskasse udlån for 1,7 milliarder kroner.

Andelskassen, der grundet sin etiske profil er populær blandt kunder, der anser formålet som vigtigt, havde et forrygende 2016.

Flere end 2000 nye kunder kom til, overskuddet mere end fordobledes, og indlånet blev øget med 375 millioner kroner.