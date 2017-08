Analytiker blæser på Pandoras skuffende resultater

- Når man kigger på den underliggende udvikling i salget, så lykkes det rigtigt godt for Pandora.

- Væksten i USA er god, stærk og bedre end i starten af året. Det samme gælder i Storbritannien, Australien og Kina.

- Så jeg synes, de maner frygten for en vækstopbremsning til jorden, siger Søren Løntoft.

Mens omsætningen i Nord- og Sydamerika faldt i første halvår, og resultatet gjorde det samme, så steg omsætningen når man kigger på de butikker, der har været åbne i et år, med otte procent.

Dermed er udviklingen altså solid, hvis man ser bort fra butikslukninger, som der har været mange af under en større oprydning i landet.

Pandora selv er da også let positive omkring udviklingen i USA.

- Det er en kendt sag, at vi oplever udfordringer på det amerikanske marked, og det er ikke tilfredsstillende. Derfor har vi iværksat en række konkrete initiativer, der skal bringe væksten tilbage i USA, og det ser ud til at virke.

- Allerede her i andet kvartal oplever vi en bedring på det amerikanske marked, og vi fortsætter indsatsen for at sikre, at den positive udvikling fortsætter, skriver administrerende direktør for Pandora Anders Colding Friis i en kommentar.

Hos Sydbank fortæller Søren Løntoft, at mange af Pandoras udgifter har ligget i første halvår. Derfor venter han, at selskabet vil løfte resultaterne igen.

- Resultaterne vil blive bedre i andet halvår, og frygten i aktiemarkedet har været en markant vækstopbremsning.

- Derfor er fokus på væksten, siger Søren Løntoft.

Pandoras aktier er faldet 17 procent i år på grund af frygt for, at selskabets salg ville holde op med at vokse.