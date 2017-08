Analytiker: Ryanair var med til at knække Air Berlin

Air Berlin har kørt med underskud siden 2008, og derfor kommer det ikke som nogen overraskelse for Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, at selskabet nu formentlig må lukke.

- Selskabet har været i problemer i lang tid, og det har været svært at se forretningsmodellen.

- Det er heller ikke så mange år siden, at Ryanair annoncerede, at man ville gå målrettet efter at ekspandere i Tyskland, og det skete formentlig for at køre Air Berlin af banen. Det ser ud til at være lykkedes, siger han.

Der er allerede forhandlinger i gang med Lufthansa, som har meldt sig klar til at overtage dele af Air Berlins materiel og ruter.

Derfor er der ikke umiddelbart udsigt til, at konkurrencesituationen ændres væsentligt, mener Jacob Pedersen

- Det kommer an på, hvordan forhandlingerne med Lufthansa forløber.

- Men i løbet af relativt kort tid er jeg overbevist om, at vi er tilbage på fuldt momentum.

- Der er i hvert fald også andre, der kan flyve disse ruter lige så billigt, som Air Berlin har gjort det, siger han.

Lufthansa-gruppen har igennem længere tid satset på lavprismarkedet via datterselskaberne Germanwings og Eurowings.

Og tidligere i år indgik man faktisk aftale om at lease 33 fly af Air Berlin.