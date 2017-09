Analytiker: Novo slipper billigere med forlig end en retssag

- Det at føre en retssag koster ofte flere penge end at indgå et forlig, siger han.

- Og man skal heller ikke glemme, at når man indgår et forlig, så får man rent faktisk lov til at give udtryk for, at man er uenig. Det gør man ikke på samme måde i en retssag.

Sent tirsdag aften meddelte Novo Nordisk, at selskabet har betalt 366 millioner kroner for at lukke en sag, som den amerikanske regering på vegne af USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA, har anlagt mod medicinalfirmaet.

De amerikanske myndigheder mener, at Novo Nordisk har nedtonet risiko for kræft i selskabets markedsføring af diabetesmidlet Victoza.

De 366 millioner kroner er ikke peanuts. Men det er ikke noget, der får stor betydning for et selskab som Novo Nordisk, der sidste år omsatte for knap 112 milliarder kroner og fik et resultat på 37,9 milliarder kroner.

- For et selskab af Novos størrelse betyder det ikke så meget, og Novo har allerede sat penge til side til forliget, siger Michael Friis Jørgensen.