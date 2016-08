Analytiker: Novo løser kronprinsestriden fornuftigt

Torsdag er valget faldet på Lars Fruergaard Jørgensen, men Novo Nordisk har sørget for ikke at glemme den anden spidskandidat.

Det siger Novo Nordisk-analytiker ved norske DNB Rune Majlund Dahl til Ritzau Finans.

I 2014 brød kampen om, hvem der skulle overtage posten, ud i lys luge. Bestyrelsen meddelte den mangeårige kronprins Kåre Schultz, at det ikke ville blive ham. Derfor tog han sit gode tøj og gik til Lundbeck.

Efter den omgang blev Lars Rebien Sørensens kontrakt forlænget til 2019 og to nye kandidater trådte frem i rækkerne.

Den ene var chef for Kina, Stillehavsområdet og marketing Jakob Riis og den anden Lars Fruergaard Jørgensen, direktør for forretningsudvikling.

Begge interne kandidater og begge folk, der har brugt hovedparten af deres arbejdsliv i Novo Nordisk.

Valget endte på Lars Fruergaard Jørgensen. Men samtidig er Jakob Riis blevet forfremmet til direktør for de nordamerikanske aktiviteter. Det er Novo Nordisks klart største marked og et sted, der står over for udfordringer.

- Jacob Riis ville nok have været det mere kommercielle valg over for investorer og analytikere.

- Man vælger så at flytte Jacob Riis til USA. Og i og med, at han har gjort et godt stykke arbejde i Kina, så kan det være, at man har valgt at sige, at de simpelthen har brug for ham til at løse den situation, de har i USA i øjeblikket, siger Rune Majlund Dahl til Ritzau Finans.

Med det henviser analytikeren til, at Novo Nordisk i forbindelse med seneste halvårsregnskab advarede om tiltagende prispres på det store og vigtige marked på den anden side af Atlanterhavet.

- Derfor kan man sige, at det giver meget god mening hele vejen rundt. På sin vis forfremmer man også Jacob Riis, der stadig sidder i topledelsen. Jeg tror ikke, at han føler sig forbigået på den måde, lyder det fra Rune Majlund Dahl.