Analytiker: Mærsks gaslukning er forhandlingstaktik

Analytiker vurderer, at Mærsk sidder med de bedste kort i forhandlingslokalet med staten om olie- og gasfelt.

Aktiehandlere bør være forholdsvis ligeglade med, at A.P. Møller-Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af produktionen fra Tyra-felterne i Nordsøen.

- Helt overordnet set er det i min optik et politisk indspark i den politiske debat. Det er bare en del af det politiske spil, og det er ren forhandlingstaktik, siger han.

Årsagen til meddelelsen er ifølge Mærsk, at det ikke er lykkedes at nå til enighed med staten om en ny aftale for olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

Michael Friis Jørgensen mener, at Mærsk sidder med de bedste kort i forhandlingerne, da der er mere på spil for staten, end der er for Mærsk.

Han understreger dog, at det alligevel er en smule overraskende, at parterne ikke er blevet enige endnu. På forhånd så det ellers ud til, at det ville glide relativt ubesværet.

- Jeg tror dog stadig, at investorerne vil trække lidt på skuldrene, for værdimæssigt betyder det ikke alverden for Maersk Oil og slet ikke sammenlagt i hele Mærsk-koncernen, siger Michael Friis Jørgensen.

Tyra-felterne står for 90 procent af Danmarks produktion af naturgas og har været i drift siden 1984.

De senere år er der imidlertid konstateret problemer i undergrunden, som vanskeliggør udvindingen og kræver væsentlige nye investeringer, hvis den skal fortsætte.

Derfor har Maersk Oil henvendt sig til regeringen for at få en ny og økonomisk mere fordelagtig aftale, men det er indtil videre ikke lykkedes at nå til enighed.

Michael Friis Jørgensens vurdering er dog, at parterne nok skal blive enige, da særligt staten ikke er interesseret i, at en aftale løber ud i sandet.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke lyst til at sige ret meget fredag morgen.

- Jeg har ingen kommentarer, så længe vi forhandler, siger ministeren.