Analytiker: Danskernes mod på nyskabelser gør Nets attraktiv

Det er under et år siden, at kapitalfondene Advent og Bain sendte Nets på børsen til en værdi på 30 milliarder kroner. Alligevel er der nu kapitalfonde, der ser en forretning i at købe selskabet.

- Der er stor interesse i markedet for betalingsløsninger i Norden. Ikke mindst, når det kommer til innovation som eksempelvis mobilbetalinger.

- I Norden er vi meget langt foran. Så hvis man er i markedet for betalingsløsninger, så er det et godt sted at få lov til at teste sine produkter og udvikle nye.

- Fordi vi er så villige til at prøve nye ting. Vi tager jo imod ny teknologi med næsten PokemonGo-hastighed, siger analytikeren.

Samtidig er Nets muligvis ikke så svær at slå kløerne i.

Advent og Bain noterede selskabet til 150 kroner per aktie, svarende til en samlet værdi på 30 milliarder kroner. Men efterfølgende er kursen faldet.

En aktie i Nets koster nu 129,5 kroner, og dem sidder Advent og Bain stadig på en del af. Faktisk ejer de to kapitalfonde - via det Luxembourg-baserede selskab AB Toscana - 40 procent af Nets.

- Børsnoteringen har ikke været særlig god, så der er nok nogle, der ser deres snit til at få Nets til en god pris.

- Og hvis man samtidig kan få Advent og Bains 40 procent i et hug, så skal man ikke have så mange flere aktier, for at få kontrollen over selskabet, siger Sydbanks Mikkel Emil Jensen.

Mikkel Emil Jensen har ikke noget bud på, hvad Nets kan blive solgt for.

Men han ser ikke nødvendigvis en fest under opsejling for de eksisterende aktionærer.

- Nets er kun det værd, som nogen vil give for det. Og det kommer helt an på, hvilke muligheder de ser i selskabet.

- Men i og med at børsnoteringen ikke er gået, som man havde håbet på, så tror jeg nogle investorer, og de eksisterende ejere kan stille sig tilfreds med at få de 150 kroner, Nets blev børsnoteret til i 2016, siger Mikkel Emil Jensen.