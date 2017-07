Amazon fortsætter med at skamfere børsdebutant

Synderen er giganten Amazon. Den enorme markedsplads på nettet, der solgte for 882 milliarder kroner sidste år og tjente over 15 milliarder kroner.

Blue Apron er en service, der sender råvarer og opskrifter direkte til forbrugerne. Meget ligesom Aarstiderne i Danmark.

Servicen er vokset betragteligt de seneste år og besluttede sig for at gå på børsen.

Men kort tid før aktien skulle noteres meddelte Amazon, at man købte premium-supermarkedskæden Whole Foods for et milliardbeløb.

Og så var fanden pludseligt løs i laksegade for Blue Apron.

Amazon lever af at kunne levere ting hurtigt, og det åbnede fluks op for spekulationer om, at giganten ville gå ind på Blue Aprons marked.

Og det med betydeligt flere milliarder dollar i ryggen, en etableret evne til at levere dag til dag og en nyindkøbt udbyder af gode råvarer.

Søndag aften amerikansk tid kom det så frem, at Amazon har taget patent på sloganet:

- We do the prep. You be the chef.

Varemærket, der er søgt hos myndighederne 6. juli, dækker over "forberedte måltidskasser af kød, kylling, fisk, skaldyr, frugt og grøntsager klar til tilberedelse".

Det er endnu et stærkt signal om, at Amazon er på veje lige ind på Blue Aprons marked.

Blue Apron blev børsnoterer 28. juni til 10 dollar per aktie. Mandag lukkede den i 6,59 dollar.