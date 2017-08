Alvorlige tæv til Pandora-aktien: Falder 14 procent

Det er regnskabet for andet kvartal, der har skuffet investorerne.

Tirsdag var ikke den bedste dag at være aktionær i smykkefirmaet Pandora.

Et resultat før skat på 1,4 milliarder kroner var således mindre end forventet på trods af, at omsætningen på det problematiske amerikanske marked faktisk steg med otte procent.

Pandora-aktien har haft et svært 2017 og var helt nede at vende omkring kurs 600 for mindre end tre måneder siden.

En række amerikanske hedgefonde har spekuleret i kursfaldet, og disse såkaldte shortpositioner udgør fortsat mere end fem procent af den samlede aktiekapital.

Pandoras administrerende direktør, Anders Colding Friis, fortæller, at man har iværksat en række initiativer, der skal sørge for en fremtidig positiv udvikling i USA, men det kniber tilsyneladende med troen på, at det lykkes.

Tirsdagens lukkekurs betyder, at Pandora har en markedsværdi på lige godt 73 milliarder kroner.

Dermed har selskabet på 24 timer tabt mere end 11 milliarder kroner i værdi.