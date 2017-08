Monica Bøtkjær Wium Veletic er en af de 46 første studerende på den nye diplomingeniøruddannelse i Kalundborg. Hun drømmer om et arbejde hos Novo Nordisk. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Alt andet end skoletræt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt andet end skoletræt

Erhverv - 25. august 2017 kl. 07:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Monica Bøtkjær Wium Veletic fra Mørkøv var det afgørende for hendes uddannelsesvalg, at hun kunne få mulighed for at blive boende på Sjælland.

- Jeg er netop flyttet hjemmefra og sammen med min kæreste. Det ville være for besværligt for os begge, hvis jeg pludselig skulle til at flytte en gang til, siger hun.

Det var da egentlig heller ikke planen, at den 19-årige student skulle til at studere allerede nu.

- Jeg er netop blevet student fra Stenhus Gymnasium i Holbæk, og jeg havde egentlig planlagt at tage et sabbatår, men tre uger inde i min sommerferie opdagede jeg, at jeg allerede kedede mig bravt. Jeg er alt andet end skoletræt, griner hun.

Monica Bøtkjær Wium Veletic begyndte derfor at kigge på mulighederne for at begynde at studere.

- Det var lidt tilfældigt, at jeg på Facebook faldt over den nye igeniøruddannelse i Kalundborg, men den fangede min interesse med det samme. I gymnasiet var min interesse for biologi blevet vækket, og her var en mulighed for at gøre den interesse til en karriere, siger hun.

Læs hele artiklen i ErhvervsAvisen Sjælland gratis på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/287/