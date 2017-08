Aldi får tidligere Lidl-direktør som ny chef i Danmark

- Som Aldis konkurrent igennem 10 år kan jeg kun sige, at jeg altid har haft stor respekt for Aldi som den dagligvarekæde, der sætter prisniveauet for alle andre, og jeg er meget stolt over at have fået denne mulighed.

- Jeg har nok set Aldi som en tiger, jeg håbede, ikke kom op i fart. Det, jeg skal nu, er at løfte det store potentiale Aldi har, siger Finn Tang i en pressemeddelelse.

Finn Tang får et trecifret millionbeløb til rådighed til at få moderniseret butikkerne og få Aldi-kæden på ret kurs.

Han tiltræder 1. september og indleder jobbet med en tre måneder lang rundtur i Europa, hvor han skal introduceres til koncernen.

Aldi kom til Danmark i 1977 og har i dag 188 butikker rundt om i landet. Tidligere var der 2200 butikker, men i maj blev det besluttet at lukke 32 af dem.

Det skyldes blandt andet et underskud på 243 millioner kroner i 2016, som ganske vist var en forbedring på 54 millioner kroner i forhold til resultatet i året før.