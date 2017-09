Aktivt ejerskab skal sikre ATP langsigtet gevinst i lufthavn

Det skal sikre, at ATP's opkøb af 27 procent af lufthavnen kommer de danske pensionsopsparere i ATP til gode, siger ATP's direktør, Christian Hyldahl.

Med den danske pensionsgigant ATP indtog i Københavns Lufthavn får lufthavnen en ny ejer, der kommer til at blande sig i både drift og strategi.

- Vi kommer til at være aktive ejere. Det er der en tradition for med investeringer i infrastruktur og blandt ejerne af Københavns Lufthavn.

- Så vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at lufthavnen bliver drevet ud fra nogle langsigtede perspektiver og rammer, siger han.

ATP køber den australske kapitalfond Macquaries andel af Københavns Lufthavne. Det oplyste Københavns Lufthavne via fondsbørsen onsdag aften kort før midnat.

Macquarie ejede sammen med canadiske OTPP, Ontario Teachers' Pension Plan, 57,7 procent af Københavns Lufthavne. OTPP fortsætter som ejer sammen med ATP.

- Vi går ind som investor i lufthavnen, fordi vi synes det er en rigtig god investering for vores medlemmer. Infrastruktur er en meget langsigtet investering og vil passe godt til vores langsigtede forpligtelser, siger Christian Hyldahl.

I juni sagde finansminister Kristian Jensen (V), at staten var klar til at blande sig i, hvem der købte Københavns Lufthavne, da den er afgørende for Danmark.

Den danske stat ejer 39,2 procent af lufthavnen.

ATP's direktør vil ikke afsløre for meget af den proces, der går forud for købet, og hvor meget pensionsgiganten har været i dialog med staten.

- Men det er klart, at vi er løbende i kontakt med staten om mange ting. Også lovgivning om infrastruktur. Regeringen er kommet med et udspil til en justering af reguleringen af lufthavnen, så det har vi haft en interesse i at få en god forståelse for.

- Vi tog beslutningen om købet, også fordi vi har stor tiltro til, at politikerne kan skabe gode stabile rammer for at drive lufthavnen fremover.

- Vi vil gerne sikre, at lufthavnen både kan sikre et godt afkast til vores medlemmer og samtidig bidrage til vækst og udvikling i det danske samfund.

Det vil også komme de rejsende til gode, mener Christian Hyldahl.

- Forhåbentlig kan de rejsende opleve en lufthavn, der vokser over tid og er en velfungerende lufthavn til glæde for os alle.

- Det er jo vores kunder så at sige, så det er vigtigt, at de har en god oplevelse.