Airbnb fortsætter dansk vækst: 732.000 gæster på 12 måneder

Det oplyser Airbnb i en ny rapport om det danske marked. I samme periode 2014-2015 brugte 214.000 gæster Airbnb i Danmark, mens tallet var 28.000 i perioden 2012-2013.

Selv om antallet af gæster allerede er mangedoblet på få år, forventer Sofia Gkiousou, Public Policy Manager for Airbnb, at der er masser af plads på det danske marked til både flere udlejere og gæster udefra.

- Vi er slet ikke i nærheden af et mætningspunkt, siger Sofia Gkiousou om de danske boliger, der især de seneste to år har bredt sig fra især København til også resten af landet.

- Efterhånden som vi er blevet mere kendt og anerkendt, har vi spredt os, så vi ikke kun er i de store byer. Vi fokuserer nu og i de kommende år på at øge diversiteten blandt vores værter yderligere, så gæster både kan finde lejligheder i København og huse i Sønderjylland, siger hun.

Langt de fleste Airbnb-udlejninger foregår fortsat i København, hvor 19.000 udlejere havde 450.000 gæster fra april 2016 til april 2017.

Ifølge turismeekspert Lise Lyck fra CBS har Airbnb endnu ikke fået en størrelse, hvor det er en decideret trussel med den etablerede turistindustri.

- Som det ser ud i dag, er det et plus, for den mere etablerede del af overnatningerne - som hotellerne - går rigtig godt. Så der er ikke noget med, at Airbnb æder hotellernes indtjening overhovedet. Det er et ekstra plus.

- Der er heldigvis plads til mange flere turister i Danmark. Og Airbnb får fat i nogle andre typer rejsende, og gæsterne bidrager til samfundsøkonomien på en positiv måde på for eksempel de varer, de køber, siger hun.

Fra 2015 til 2016 steg antallet af overnatninger med Airbnb i Danmark fra 1,7 millioner til tre millioner.

Til sammenligning satte det samlede antal overnatninger på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og feriehuse rekord i 2016, hvor det samlede antal nåede over 50 millioner for første gang.