Airbnb forbereder sig på loft over overnatninger for værter

Overborgmester Frank Jensen (S) har tidligere luftet ideen om at indføre et loft over antallet af dage, man kan udleje sin bolig, hvilket Airbnb har været i dialog med kommunen om.

Der er ikke noget konkret på bordet endnu, men det vil fremtiden bringe, lyder det fra Sofia Gkiousou, Public Policy Manager for Airbnb.

- Er der en aftale i kortene for København i fremtiden? Vi er i dialog, men hvordan den kommer til at se ud, skal jeg ikke kunne sige.

- Vi vil gerne samarbejde om meningsfulde løsninger, der tager udgangspunkt i brugerfællesskabets behov og som støtter almindelige mennesker, som deler deres hjem, siger hun.

Flere andre byer har indført et loft eller andre begrænsninger af udlejningen på Airbnb. For eksempel må man kun udleje sin bolig i 60 dage om året i Amsterdam. Det skal sikre, at udlejningen på Airbnb ikke bliver til egentlig hoteldrift.

Airbnb har offentliggjort nye tal for det danske marked, der viser en markant vækst. Fra april 2016 til april 2017 brugte 732.000 gæster Airbnb i Danmark. I samme periode 2014-2015 brugte 214.000 gæster Airbnb i Danmark.

Først og fremmest har det politiske fokus været på, at de danske udlejere skal betale skat af deres indtægt.

I dag er det op til udlejerne selv at indberette deres indtægt til Skat. Airbnb afviser at indberette til Skat og er ikke forpligtet af loven til det.

I slutningen af marts var Airbnb til møde med skatteminister Karsten Lauritzen (V), hvor der blev talt om en mulig skatteaftale. Men det bliver ikke med Airbnbs gode vilje.

- Vi er i løbende dialog med alle relevante myndigheder og svarer gerne på de spørgsmål, de har. Vi deler også generelle data med myndighederne - for eksempel med Skat og turismemyndigheder.

- Og vi linker blandt andet til Skats hjemmeside på alle profiler. Vi ønsker at være gode samarbejdspartnere til politiske beslutningstagere for at gøre det nemmere for værter at betale deres skat.

- Men vores fællesskab bygger på tillid, og vi ønsker ikke at udlevere vores værters oplysninger, siger Sofia Gkiousou.