Overborgmester Frank Jensen (S) vil kopiere Amsterdam og sætte et loft over antallet af udlejninger via Airbnb. Et møde med udlejningstjenesten har nu fundet sted.

Airbnb er i dialog med København om muligt lejeloft

Mødet kommer, efter at overborgmester Frank Jensen (S) har luftet ideen om at indføre et loft over antallet af dage, man kan udleje sin bolig på tjenesten.

Han vil læne sig op ad en aftale, som Amsterdam har indgået med Airbnb, der lægger et loft over antallet af dage, en bolig må udlejes via portalen i den hollandske hovedstad.

Når grænsen er nået, forsvinder hjemmet fra siden.

I Amsterdam er loftet 60 dage. Overborgmesteren har ikke sat tal på et muligt udlejningsloft i København.

Ifølge Ninna Thomsen var der tale om en positivt møde med udlejningsportalen.

Dog lægger Airbnb op til, at der skal udstikkes en retning fra den danske regering, før man vil indlade sig på en aftale med Københavns Kommune.

- Skal der være en aftale, er det nok vigtigt, at regeringen får meldt klart ud, siger borgmesteren.

Kritikere af Airbnb mener, at tjenesten er med til at presse priserne i vejret på boliger i København.

Regeringen har ikke sat restriktioner ind over for Airbnb, men har udtalt, at man vil forsøge at finde en frivillig ordning med branchen, hvor det sikres, at udlejere på tjenesten indberetter deres fortjeneste, så der eventuelt betales skat.

Ifølge Airbnbs egne tal bliver en københavnsk bolig på portalen i gennemsnit lejet ud i 23 dage om året. Det er ikke oplyst, hvor mange værter i København der udlejer deres hjem i mere end 60 dage.