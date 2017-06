Afpresningsangreb via nettet er kommet for at blive

Tirsdag var det så en ny type såkaldt malware, der lagde computere ned på stribe hos blandt andet Mærsk og krævede løsepenge for at låse op for adgangen igen.

Ingen ved, hvornår det næste angreb kommer. Men at det kommer, er Mark Fiedel ikke i tvivl om.

Og som chef for Netsikkerhedstjenesten hos Center for Cybersikkerhed ved han, hvad han taler om.

- Ligesom alle andre former for kriminalitet vil det her være noget, hvor man udvikler værktøjerne og prøver at blive bedre.

- Det, vi har set med den nuværende malware, er, at den er forholdsvis kompleks og spreder sig på flere forskellige måder. Der er ingen grund til at tro, at det her går væk af sig selv, siger han.

Center for Cybersikkerhed er en enhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, som overvåger internetbaserede trusler mod danske interesser.

Herunder altså også det angreb, der ramte hele verden, og som endnu ikke har fået noget officielt navn.

- Vi følger selvfølgelig situationen meget tæt i samarbejde med andre myndigheder i Danmark, men vi gør det også sammen med andre netsikkerhedstjenester i udlandet.

- Rent teknisk får vi en mængde informationer ind, som vi foretager analyser af.

- Vi går efter at finde teknisk information, som vi kan bruge til at standse ulykken, og så deler vi den ud til så bred en kreds som muligt, siger Mark Fiedel.