Investorerne flokkes om danske statsobligationer, selv om de må betale for at låne penge ud til Nationalbanken.

Absurd: Staten tjener millioner på at låne af andre

Investorerne flokkes nemlig om at købe statens gældsbeviser, og det har onsdag resulteret i det groteske scenarie, at den effektive rente på de to-årige obligationer endte i bundrekord, minus 0,63 procent.

Det er blevet en god forretning for Nationalbanken at udstede statsobligationer.

Det betyder i praksis, at investorerne betaler 6300 kroner for at låne en million til Nationalbanken i to år.

Normalt plejer investorerne at kunne tjene på at låne ud af reserverne, men nu er det altså staten, der skummer fløden.

Det skyldes alt sammen den lave vækst, der præger det meste af verden og usikkerheden om, hvor verdensøkonomien er på vej hen, forklarer Søren V. Kristensen, der er makroøkonom i Sydbank.

- Der sidder nogle institutionelle investorer i form af pensionskasser, som skal have placeret nogle penge, samtidig med at de ikke må eller vil løbe for stor risiko.

- Lige nu er det svært at finde statsobligationer med positiv rente, medmindre du tør binde an med kriselandene i Europa eller vil binde dem i rigtig lang tid.

- Derfor søger de som mange andre mod danske statsobligationer, siger han.

Konsekvenserne af det lave renteniveau er blandt andet, at vores pensionsopsparing ikke bliver forrentet nær så godt.

Til gengæld kan boligejerne glæde sig over, at det er blevet billigere at låne til et hus eller en lejlighed.

Og meget tyder på, at de specielle markedsforhold vil fortsætte en rum tid endnu, siger Søren V. Kristensen.

- Hvis de begynder at sætte renten op i den Europæiske Centralbank, så vil Danmark følge med.

- Men så skal der først gang i økonomien, og det er der ikke udsigt til lige nu. Derfor vil renteniveauet formentlig være meget lavt flere år frem.

- Og selv om det virker absurd, at renterne kan ryge endnu længere ned, så kan vi ikke afvise, at det sker, siger han.

Nationalbanken udstedte onsdag obligationer for 840 millioner kroner og har dermed udsigt til at tjene 11 millioner kroner, når de to-årige obligationer skal indløses.