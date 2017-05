Aarhusiansk tøjmærke anlægger sag mod spansk modegigant

Rains slæber giganten i Sø- og Handelsretten, fordi virksomheden føler sig udsat for kopiering.

Den danske regntøjsvirksomhed Rains har besluttet at lægge sag an mod en af verdens største modekoncerner - spanske Inditex. Inditex er især kendt for at føre tøjkæden Zara.

Rains vil have nedlagt et forbud mod, at Inditex sælger en regnjakke og regnfrakke, der ifølge Rains selv ligner nogle af det danske tøjmærkes produkter.

Desuden kræver de tre danske ejere af Rains en kompensation.

Børsnoterede Inditex har en omsætning på over 175 milliarder kroner.

Det er stiftet af Amancio Ortega, der stadig ejer aktier i selskabet for 500 milliarder kroner. Han ligger side om side med Microsoft-grundlægger Bill Gates i kampen om at være verdens rigeste person.

Rains kan endnu ikke sætte tal på den påståede kopierings omfang. Der ligger heller ikke et specifikt erstatningskrav endnu.

- Vi ved ikke, i hvilket omfang Zara har solgt de produkter, der kan forveksles med vores. Men vi har opdaget dem i deres butikker mange steder fra Kina til Holland og Danmark samt på nettet, siger ejer og administrerende direktør i Rains Daniel Brix Hesselager til Børsen.

Rains blev startet for bare fem år siden og har allerede 4600 forhandlere i over 20 lande. Selskabet har netop præsenteret et årsresultat på 20 millioner kroner efter skat i 2016.

Administrerende direktør Thomas Klausen, brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, som ofte rådgiver sine medlemmer i kopisager, er ikke i tvivl.

- Jeg synes, det ligner groft plagiat, siger direktøren til Børsen.

Rent teknisk har Rains stævnet Zara Danmark og Inditex ved Sø- og Handelsretten, som kan nedlægge forbud mod salg i Danmark.

Derefter kan Rains være tvunget til at gå videre til domstole i andre lande, hvor Zara sælger produkterne, skriver Børsen.