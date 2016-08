Aarhus opgiver drømmen om ny lufthavn i Thomasminde

- Etableringen af en ny lufthavn i Thomasminde er ikke er realistisk, lyder konklusionen efter møde mellem Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V), skriver Aarhus Kommune på sin hjemmeside.

Mødet fandt sted for at skabe afklaring om, hvor EU-Kommissionen står i forhold til EU-statsstøttereglerne i relation til etablering af en ny lufthavn i Thomasminde.

Meldingen fra EU er, at kommissionen rejser tvivl om behovet for en ny lufthavn, idet der forekommer at være rigelig kapacitet i eksisterende lufthavne i Jylland.

Den besked betyder nu, at parterne ikke anser muligheden for en ny lufthavn for realistisk.

På Aarhus Kommunes hjemmeside lyder det, at Jacob Bundsgaard gerne havde set en ny lufthavn i Thomasminde til gavn for erhvervslivet i Østjylland, men mener, at det nu handler om at se fremad:

- Når det nu ikke kan lade sig gøre, glæder jeg mig over, at der er skabt afklaring, og de mange berørte borgere i området nu har vished for, at de ikke bliver berørt af en ny lufthavn. På den baggrund kan vi nu også sætte fuld fokus på Aarhus Lufthavn og arbejdet på at udvikle den, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Borgmester Jacob Bundsgaard vil på byrådsmødet onsdag den 31. august anbefale, at der ikke arbejdes videre med en eventuel ny lufthavn i Thomasminde.