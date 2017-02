I Aalborg og Aarhus Kommune er man ikke meget for at indføre obligatorisk motion i arbejdstiden.

Aalborg og Aarhus tror ikke på obligatorisk motion

Fremover kan ansatte i Københavns Kommune måske se frem til sprællemænd i spisepausen, hvis et forslag om obligatorisk motion for de ansatte tirsdag vedtages.

I Aalborg lyder det fra rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl (V), at han er skeptisk over for at skulle lade de ansatte dyrke motion i arbejdstiden.

- Det her er jo betalt arbejdstid, hvor man kunne have været ude ved borgere, der har brug for det.

- Jeg må sige, at der i min verden godt nok skal meget gode resultater til, før at man tager store dele af medarbejderkorpset ud for at lave motion, siger han.

Han er grundlæggende tilbageholdende over for forslaget. Men er villig til at se på en rapport over en forsøgsordning i København.

Dog understreger han, at der ikke kan blive tale om en obligatorisk ordning med motion, som forslaget i Københavns Kommune lægger op til.

- At man tvinger folk til at motionere, og at det ikke er frit valg, det synes jeg i hvert fald er problematisk. Det er jeg tilbageholdende over for, siger han.

Også i Aarhus Kommune er man skeptisk over for at sætte tvungen motion på de ansattes tidsplan.

- Vores helt klare holdning er, at vi i stedet for tvang stiller forskellige muligheder til rådighed for vores plejepersonale, herunder gratis motionstilbud.

- Men vi lader det op til den enkelte at tage vare på sit eget helbred, siger sundheds- og omsorgsrådmand i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), i en skriftlig kommentar.

Det er sundheds- og omsorgsborgmesteren i København, Ninna Thomsen (SF), der står bag forslaget i Københavns Kommune om obligatorisk motion i arbejdstiden.

Forslaget omfatter en obligatorisk motionsordning for alle medarbejdere, der er i i risiko for nedslidning.

I Odense Kommune fortæller man, at der ikke er planer om en lignende ordning, som den der er på tegnebrættet i København.