ATP køber australiere ud af Københavns Lufthavne

ATP køber australske Macquaries andel af Københavns Lufthavne. Det skriver Københavns Lufthavne via fondsbørsen.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Macquarie for det gode og succesfulde samarbejde gennem de seneste mange år.

- Vi ser frem til at fortsætte udviklingen af CPH, som en af de vigtigste nordeuropæiske lufthavne, i dette nye partnerskab, skriver bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne Lars Nørby Johansen.

I slutningen af maj berettede Macquarie, at man overvejede et salg af sin aktiepost.

Macquarie ejede sammen med canadiske OTPP, Ontario Teachers' Pension Plan, 57,7 procent af Københavns Lufthavne. OTPP fortsætter som ejer men altså nu med ATP som partner i stedet.

- På CPH's vegne glæder det mig at kunne byde ATP velkommen som ny aktionær i Københavns Lufthavne A/S.

- Vi ser frem til at opbygge et godt samarbejde med dem og de andre bestående aktionærer i lufthavnen, herunder Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) og den danske stat, skriver Lars Nørby Johansen.

Det oplyses ikke, hvad ATP har givet for aktierne i lufthavnsfirmaet.

Københavns Lufthavne skriver dog, at det forventes, at køberne skal tilbyde at opkøbe eksisterende aktionærers aktier.

Ifølge meddelelsen vil de bliver tilbudt omkring 5700 kroner per aktie. Aktien lukkede onsdag i 5120 kroner per aktie.

En pris på 5700 kroner per aktie værdisætter selskabet til 44,7 milliarder kroner og ATP og OTPP's kommende andel til 25,8 milliarder kroner.

Aftalen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

I juni sagde finansminister Kristian Jensen (V), at staten var klar til at blande sig i, hvem der købte Københavns Lufthavne, da den er afgørende for Danmark.

- Det er af afgørende betydning, at Københavns Lufthavn fortsat er en moderne og effektiv lufthavn med tilstrækkelig kapacitet til at sikre tilgængeligheden for den danske økonomi og samfundet, sagde Kristian Jensen og fortsatte:

- Det kræver, at lufthavnen er kontrolleret af investorer med et langsigtet syn på værdiskabelse. Den danske regering vil evaluere lovgivningen i lyset af dette og hvis nødvendigt også stramme lovgivningen.

Den danske stat ejer 39,2 procent af Københavns Lufthavne.