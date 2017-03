I de fleste hjem er der kun sat lås på hoveddøren, men indbrudstyve er også glade for vinduer, bagdøre og havedøre.

Send til din ven. X Artiklen: ANNONCE: Tre gode råd til et mere sikkert hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ANNONCE: Tre gode råd til et mere sikkert hjem

De fleste danskere betragter Danmark som et fredeligt og sikkert land, hvor man kan sove trygt om natten. Et kedeligt faktum er dog, at Danmark er et af de mest indbrudsplagede lande i Europa, når man måler efter indbyggertal, hvilket blandt andet skyldes, at der i mange hjem er foretaget dårlige sikkerhedsforanstaltninger. Det kan man heldigvis selv gøre noget, og her er der samlet tre gode råd, når sikkerheden i hjemmet skal øges.

1. Låsen Som sagt er der flere forskellige tiltag, man kan gøre sig, og et af de nemmere er at tage et kig på sin lås. I de fleste hjem er der kun sat lås på hoveddøren, men indbrudstyve er også glade for vinduer, bagdøre og havedøre. Desuden kan en dør med en gammel lås virke ”tillokkende” for indbrudstyve, som har meget nemmere ved at brække sådan en op i forhold til de nyere og mere avancerede låse, som er sværere at bryde op. Derfor er det første råd at gå sine låse igennem og evt. undersøge, hvor gamle de er. Dernæst om der er vinduer eller bagdøre, som er ekstra udsatte, og som det derfor kan være en god ide at få sat en lås på. Det er ikke nødvendigvis enkelt selv at sige, hvor høj sikkerheden på ens låse er, og derfor kan det være en god ide at tage en kort snak med en låsesmed, som er ekspert. Undersøg muligheden for et besøg af en låsesmed i København

her.

2. Nabohjælp Et anderledes tiltag, som kan være effektivt, især hvis man bor i hus, er at tage en snak med sine naboer. Hvis man bor i et nabolag eller område, som har været ramt af indbrud, kan det sagtens betale sig at høre, hvorvidt ens naboer kunne være interesseret i at starte en nabohjælpsordning. Ordningen kan man selv udforme, men går i al sin enkelthed ud på at kigge efter hinandens huse i ferier, når man er rejst hjemmefra, og hjemmet står tomt. Statistikkerne siger, at indbrud især sker i ferier og højtider, og derfor kan det være godt at have andre til at kigge efter sit hus, når man er afsted. De kan evt. holde bilen i ens garage, sørge for at tømme postkassen eller andet, der signalerer, at huset ikke står tomt. Det er en god og billig løsning.