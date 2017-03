Ved at hyre en dedikeret revisor kan man undgå at stå i en situation, hvor man akut mangler likvide midler.

ANNONCE: Revisoren er firmaets vigtigste samarbejdspartner

Som virksomhedsejer er det vigtigt at have styr på alle aspekter af ens forretning, men vigtigst af alt er det vigtigt at have styr på økonomien. For uanset, hvor godt det går i firmaet, kan det gå konkurs ved likviditetsmangel. Manglende styr på likviditeten er skyld i utallige konkurser hvert år. At netop likviditeten er årsag til konkursen er en særlig skam idet, at det er oftest rentable, profitable firmaer, som går konkurs. Ved at hyre en dedikeret revisor kan man undgå at stå i en situation, hvor man akut mangler likvide midler.

Tilknyt en revisor så tidligt som muligt

Mindre selskaber og personligt ejede selskaber har ikke pligt til at få deres regnskab kontrolleret af en revisor. Dette er dog altid tilrådeligt idet, at man på den måde får en relation til revisoren. Alternativt skal man opbygge relationen, når firmaet er i vækst, og så kan det være svært at finde tid til at sætte en revisor ind i selskabet. For en dygtig revisor vil gerne forstå din virksomhed, hvad den laver, skaber og hvordan den tjener sine penge. I sagens natur er det nemmere, hvis revisoren har været med fra dag et. Herved kender revisoren til virksomhedens position, udvikling og udfordringer igennem tiden.

Mange fravælger revisoren, fordi de anser det som en unødvendig udgift. Det kan være et fejlskøn, for revisoren har en enorm viden om alle brancher og et kæmpe netværk. Så derfor kan og bør udgiften til revisoren ses som en investering. Man får vital input fra en udestående person, som har fagligheden i orden, derudover kan revisoren hjælpe med den finansielle styring af virksomheden, så er der konstant er styr på likviditeten.