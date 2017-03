Det kan være sværere at overbevise en direktion eller økonomiafdelingen om, at investering i medarbejdernes trivsel betaler sig, for eksempelgennem teambuildingaktiviteter, som typisk ikke er helt billige.

Posten som leder kan i sådanne situationer være utaknemlig, men er grundlaget for beslutningen i orden, gælder det om at eksekvere. Det gælder om at bringe virksomheden i en bedre position på den lange bane. Læs med og få et par eksempler, på, hvordan tilsyneladende tvivlsomme beslutninger kan være de rette.

Selv om priserne måske endnu ikke er på et helt rimeligt niveau, kan den rigtige beslutning alligevel være at få frigjort den bundne likviditet, selv om priserne - måske - bedres yderligere på sigt. Som virksomhedsleder ved du, at den økonomiske situation blev markant ændret i 2008. Bankerne er ikke længere villige til at udlåne risikovillig kapital, og derfor gælder det mere end nogensinde, at ”cash is king”. Viser der sig nye forretningsmuligheder, kan de kun forfølges, hvis der er likviditet fri. Omvendt er sikkerhedsnettet i øjeblikket ikke eksisterende, og en pludselig nedgang i markedssituationen kan ligeledes kræve, at virksomheden har mulighed for at understøtte sig selv økonomisk.

Det er en kendt sag, at ejendomsmarkedet har været underdrejet gennem en årrække, ikke mindst som følger af finanssammenbruddet i år 2008. Det betyder, at en del virksomheder ligger inde med overskydende lokaler, som blot ikke har kunnet afsættes, fordi priserne har været for ugunstige. Ifølge www.edc.dk/erhverv er der dog begyndende grøde i markedet. Nye købere bevæger sig ind, og optimismen breder sig.

Langsigtet investering i medarbejdertrivsel

Der findes investeringer, som er umiddelbart lette at forsvare. Det kan for eksempel være semi-langsigtede lagerindkøb, der gør det muligt at få bedre priser på råvarerne. De fleste ser umiddelbart, at investeringen er sikker og kommer hjem med profit på den længere bane.

Som virksomhedsleder ved du, at holdånd og trivsel på jobbet kan have meget stor betydning for produktiviteten. Som alt andet er medarbejdertrivsel en investering, der foretages med henblik på et opnå et positivt afkast på længere sigt. Føler medarbejderen sig tilpas i jobbet, resulterer det beviseligt i færre sygedage og højere produktivitet. Det er en dobbeltgevinst, og regner man lidt på det, kan selv små forbedringer have store positive økonomiske konsekvenser.

Som virksomhedsleder kan du have gjort forarbejdet og foretaget beregningerne, og tager derfor beslutningen om investering på den baggrund. Omgivelserne har typisk ikke den fornødne viden til at kunne vurdere din beslutning korrekt, og kan derfor måske vælge at betragte beslutningen som forkert.