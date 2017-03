Når man køber reservedele online, skal man ofte være lidt mere påpasselig, end hvis man går ned i en fysisk butik, da man mister den direkte mulighed for at få råd og vejledning hos en ekspedient.

ANNONCE: Danskere køber i langt højere grad ting over nettet

Salg online i diverse netbutikker er steget i de seneste par år. Danskere er vilde med at købe ting over nettet. Netop af denne grund ser man en stor stigning i oprettelsen af nye webshops. Fysiske butikker får i højere grad øjnene op for mulighederne i at have en webshop sideløbende med deres fysiske butik. Vi ser for eksempel, at dagligvarebutikker såsom Bilka nu får et større og større sortiment i deres webshop, så folk kan side nemt og bekvemt i sofaen og købe dagligvarer og andre ting. Det er dog ikke kun dagligvarebutikkerne, der begynder at få øjnene op for de mange muligheder. Butikker, der forhandler reservedele til bilen, begynder i højere grad og så at henvende sig til kunderne online via netbutikker. Kunderne kan sidde og få overblik over lige præcis den reservedel, de mangler til bilen, og slipper på den måde for den uoverskuelighed mange af de fysiske butikker, der forhandler reservedele, ofte er præget af. Der er altså en gevinst for både butik og kunde.

Reservedele til bilen Som sagt ser vi i højere grad, at det bliver muligt at købe reservedele og ting til bilen online i netbutikker. Det er for eksempel tilfældet lige her, hvor du kan se på hjemmesiden. Her kan du finde et hav af forskellige reservedele og ting til bilen. Du kan finde alt lige fra udstødninger, clips og skruer, fjedre, lyddæmpere, pakninger, varmeskjold og meget, meget mere. Når man køber reservedele online, skal man ofte være lidt mere påpasselig, end hvis man går ned i en fysisk butik. For det første mister man den direkte mulighed for at få råd og vejledning hos en ekspedient. Hvis man ikke lige har helt styr på hvilken type, man leder efter, kan det være rart at få hjælp af en ekspert. Denne funktion har man ikke på samme måde i en netbutik. Man kan ofte skrive en mail eller andet, men svaret vil tage noget længere tid end i den fysiske butik. Man skal desuden se sig om i forhold til kopivarer. I takt med, at der skyder mange webshops op, der sælger diverse reservedele, ser man desværre også dem, der sælger kopivarer, men som ikke skriver dette i produktbeskrivelsen. Man kan derfor ende med at blive meget skuffet, når først varen ankommer med posten. I modsætning til i den fysiske butik, har man ikke på samme måde mulighed for at få varen i hånden og undersøge den. Med andre ord, skal man altså lige være ekstra påpasselig, når man køber reservedele på nettet.