Et nyt online-bolighus giver mulighed for at skaffe trendy møbler og få dem leveret direkte hjem til døren.

ANNONCE: Billigere alternativer ved køb af møbler er et problem for originalt design

Hvis du har lyst til at forny din boligs indretning, kan du nemt optimere det overordnede udtryk ved at skifte et par enkle ting ud. De førende inden for bolig og indretning er i øjeblikket www.magasin.dk. Magasin har afdelinger i forskellige dele af Danmark, og her kan du - under ét tag - købe alt fra tøj, bolig og møbler. For mange er Magasin et dyrt alternativ, der samtidig ikke går på kompromis med kvalitet.

I øjeblikket er der mange billigere alternativer på vej, særligt inden for bolig og indretning. Både bolighuse og supermarkeder tilbyder billigere alternativer, der gør det nemmere at skifte indretningen ud efter nyeste trends - men det er et problem for de store designhuse.