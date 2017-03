ANNONCE: Bekæmp skavankerne og lev livet fuldt ud

Vi har kun det ene liv at gøre godt med, og derfor gælder det om at få det bedste ud af det. Mange af os må dog sande, at kroppen begynder at knirke hist og her, efterhånden som alderen trykker. Det kan være småskavanker, men det kan også være problematikker som syn og hørelse, hudproblemer eller andre skavanker, som i værste fald kan ødelægge noget af glæden ved livet. Heldigvis er der gode chancer for, at du kan forebygge problemerne, eller bedre den aktuelle situation. Læs med, og få et par eksempler.

Forringet syn eller hørelse

Selv om du passer på både øjne og ører, er det ret almindeligt, at syn og hørelse nedsættes med alderen. Nedsættelsen sker ofte gradvist, så du langt hen ad vejen vender dig til det. Umiddelbart er der ikke meget at gøre med henblik på at forebygge det naturlige slid af kroppen, men med moderne teknologi er der til gengæld masser af muligheder for at bedre situationen, hvis generne bliver for store.

Hvis du ikke ser så godt, er briller og/eller kontaktlinser den traditionelle løsning, men vidste du, at der findes alternative løsninger. Se eventuelt mulighederne hos www.memira.dk, som er Skandinaviens største udbyder af øjenlaser og linseudskiftning. Der er flere reelle og moderne alternativer til briller og linser, som kan gøre livet noget lettere for dig, der døjer med nedsat syn.

Hørelsen kan man selvfølgelig gøre en del for at beskytte i forhold til at undgå overbelastning og ødelæggelse. Brug for eksempel høreværn, hvis du er i larmende omgivelser, eller ørepropper til rockkoncerten. Uanset hvor påpasselig du er, vil hørelsen dog som oftest slides og forringes med alderen. Bliver det et problem, er moderne høreapparater heldigvis nærmest usynlige, og der er masser af hjælp at få fra det offentlige. Start med at kontakte egen læge, hvis du oplever forringet livskvalitet på grund af hørelsen.