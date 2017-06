A-kasse vil have millioner af KMD efter it-misere

Ifølge pressemeddelelsen skulle KMD sammen med FTFa have udviklet et nyt a-kasse-system kaldet Føniks. Kontrakten blev ophævet i januar 2017.

A-kassen FTFa stævner KMD for 85 millioner kroner grundet et strandet it-system. Det skriver FTFa i en pressemeddelelse.

- Vi hævede kontrakten med KMD i januar 2017, fordi vi erfarede, at KMD reelt havde stoppet udviklingen af Føniks uden at informere os om det.

- Vi er brandærgerlige over, at Føniks, som vi havde indgået en aftale om, ikke bliver til noget. Det er både overraskende og rystende, at et så stort firma som KMD ikke kan eller vil levere det, man har indgået en aftale om, skriver administrerende direktør i FTFa Michael Darmer i meddelelsen.

Kontrakten med KMD blev indgået i 2014. Udviklingen skulle have taget to år, men var i starten af 2016 et år forsinket. KMD tilbød FTFa et andet system, der ville tage yderligere to år at udvikle.

FTFa kræver 85 millioner kroner for ressourcer brugt på projektet, købet af et nyt system, manglende gevinster det nye system skulle give og manglen på det moderne system, der var lovet.

I stævningen skriver FTFa blandt andet, at:

- KMD har handlet forsætligt og/eller udvist grov uagtsomhed ved ikke loyalt at oplyse om væsentlige forhold vedrørende projektets drift.

Christoffer Hellmann, kommunikationschef hos KMD, bekræfter over for Ritzau, at man har modtaget en stævning fra FTFa.

Selskabet har ikke yderligere kommentarer til stævningen på nuværende tidspunkt.

KMD har tidligere fået enorm kritik fra blandt andre kommunerne, der har beskyldt selskabet for bevidst at bremse projekter for at kunne tjene penge på mere indtægtsgivende systemer, der skulle køre, indtil de nye var klar.

Derudover har KMD været yderligere i vælten den seneste tid, da selskabet valgte at politianmelde en borger, der havde påtalt en sikkerhedsbrist i et af selskabets systemer.