80.000 ansatte i byggeriet har fået ny overenskomst

Det bliver skrevet ind i overenskomsten, at hovedentreprenøren har et ansvar for, at deres underentreprenører også overholder overenskomsten.

Såkaldt social dumping har været et centralt krav for 3F hele vejen igennem forhandlingerne. Ved begrebet social dumping forstås det, at folk arbejder på dårligere vilkår, end der ellers er gældende.

- Vi tager hele tiden skridt i den rigtige retning på det her område. Vi har medvind i kampen mod social dumping hos både befolkningen og politikerne.

- Nu får vi også flere redskaber til bekæmpelse af social dumping i vores overenskomst, siger Kim Lind Larsen, formanden for 3F's Byggegruppe, til fagbladet.

Forliget indeholder på lønsiden pæne stigninger på løn og prislister, et markant løft af arbejdsmiljøindsatsen og nye muligheder for efter- og videreuddannelse.

Mindstelønnen stiger med seks kroner i timen over de næste tre år. Derudover har byggeriet særlige forhold for akkordlønningerne, som stiger med 5,8 procent over de næste tre år.

Lærlingenes lønninger stiger med 1,7 procent om året.