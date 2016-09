30 års sommerhusboom holder priserne nede landet over

Antallet af sommerhus-kvadratmeter er steget endnu mere. Nemlig med 54 procent til 17,4 millioner kvadratmeter sommerhusareal.

- Stigningen har været støt og rolig over de seneste 30 år uden de store udsving. Den er udtryk for den generelt stigende velstand i det danske samfund, hvor flere har fået mulighed for at realisere drømmen om et sommerhus, siger presseansvarlig i Nybolig Thomas Hovgaard.

Mens det nok kan være en drøm at have et sommerhus, kan det også være et mareridt at komme af med det. Markedet er mættet, og antallet af sommerhuse til salg er ikke faldet nævneværdigt siden krisen.

Det samme er tilfældet for priserne, der fortsat ligger på niveauet fra 2004. Det var, før boligboblen sendte priserne markant op i 2005 og 2006.

- Når man kigger på tallene, er der ingen tegn på vækst i priserne overhovedet. Det kan godt være, at ejendomsmæglerne vil sige, at det går forrygende, men de lever lidt i deres egen virkelighed.

- Hvis man lever i tallenes virksomhed, så kan vi ikke se nogen udvikling i markedet, siger direktør for Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen.

Den flade tendens, mener han, er forårsaget af, at der stadig er mange sommerhuse til salg. Derudover er efterspørgslen ikke, hvad den har været.

- Befolkningens præferencer har simpelthen ændret sig. Der er mange, der foretrækker at tage til udlandet, og de kan gøre det for relativt små penge. Det udfordrer det, at man kan risikere at sidde og kukkelure i et regnfyldt sommerhusområde.

- Derudover lever flere som singler, og de vil for manges vedkommende hellere holde ferie i en storby med et socialt netværk end at sidde i et sommerhus, mener Curt Liliegreen.