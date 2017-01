25.000 kunder har sagt farvel til Nordea i 2016

Nordea har torsdag fremlagt regnskab for 2016. Et år, som topchef Casper von Koskull i regnskabet kalder "formentlig det mest begivenhedsrige år i Nordeas historie".

I foråret viste et gigantisk læk af dokumenter fra et advokatfirma i Panama, at Nordea hjalp kunder med at oprette anonyme selskaber i skattely. Det førte til massiv kritik af storbanken.

I regnskabet slår topchefen fast, at Nordea i 2017 blandt andet skal have fokus på stærk etik.

- Vi vil fortsat have fokus på at skabe en fuldt digital platform, forbedre kundetilfredsheden og omstille organisationen til at være den bedste inden for compliance med en stærk etik og en værdibaseret kultur, der gør, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for samfundet og skabe værdi for både kunder og aktionærer, lyder det i regnskabet.