240.000 har udsigt til største lønstigning siden finanskrise

De kommer i kølvandet på den nye, treårige overenskomst i april, hvor den centralt aftalte mindsteløn skal stige med 1,75 procent.

- Vi ser det som et forholdsvis afdæmpet, men passende niveau, og det er en fornuftig udvikling, der er forenelig med den internationale lønkonkurrence, siger Steen Nielsen, underdirektør i DI, til Finans.

Det er langtfra alle virksomheder, der er færdige med at forhandle med de ansatte. Men eftersom aftalerne for 30 procent - svarende til omkring 70.000 ansatte - er kommet i mål, mener DI sig sikker på, at niveauet ender på 1,8 procent for de timelønnede og to procent for funktionærer.

Det er ifølge Finans den højeste lønstigning for timelønnede, siden finanskrisen satte ind i 2009.

Det er dog ikke alle, der er tilfredse. Bjarne Sørensen er formand for Dansk Metal i Horsens, og her havde man sat næsen op efter mere.

- Jeg havde en fornemmelse af, at arbejdsgiverne nok ikke ville åbne for pengeposen, selv om vi var tilbageholdende ved de tidligere forhandlinger. Den goodwill er ikke blevet indfriet, og det er vores udgangspunkt til næste gang, vi skal forhandle, siger han til Finans.