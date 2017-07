222.000 nye job i USA er den største fremgang i måneder

Samtidig er arbejdsløsheden dog steget en smule fra 4,3 til 4,4 procent, viser rapporten for det amerikanske arbejdsmarked.

USA skabte 222.000 job uden for landbruget i juni. Det viser det såkaldte kongetal ifølge nyhedsbureauet AP. Det er 70.000 flere end i maj og det største antal i fire måneder.

Kongetallet anses for at være et vigtigt globalt økonomisk nøgletal, da det giver indsigt i den aktuelle økonomiske udvikling.

Der var ifølge Bloomberg News blandt økonomer ventet at være skabt 178.000 job uden for landbruget i juni.

Ifølge Dansk Erhverv er jobtallet positivt og godt nyt for danske virksomheder, fordi det betyder gode muligheder for eksporten til USA.

- Dagens tal viser, at det amerikanske arbejdsmarked er i endnu bedre form, end det var forventet, siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

Samme vurdering lyder fra Allan Sørensen, der er chefanalytiker ved Dansk Industri.

- Dagens jobrapport er godt nyt for danske eksportvirksomheder, da den viser, at der stadig er gode muligheder på det amerikanske marked, siger han i en kommentar.

- Det er dog afgørende, at Donald Trump ikke gør alvor af sine trusler om en mere protektionistisk handelspolitik, tilføjer Allan Sørensen.

Han siger samtidig, at den lille stigning i arbejdsløsheden ikke nødvendigvis er et dårligt tegn. I stedet er årsagen, at flere meldte sig i arbejdsstyrken.

Også i Nykredit forholder man sig rolig til den marginale stigning i antallet af ledige. Her hæfter chefstrateg Frederik Engholm sig ved, at arbejdsløsheden i maj på 4,3 procent var den laveste siden 2001.

-Det er stadig et lavt niveau, der holder liv i diskussioner om, hvor meget yderligere fremgang vi kan se i USA, før inflationen bider, siger han i en skriftlig udtalelse.