2016 gav laveste niveau for boliger på tvang i otte år

- Antallet af tvangsauktioner er kommet ned i et leje, der signalerer, at boligejerne har godt styr på økonomien, skriver Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

- Der er ingen tvivl om, at kombinationen af lave renter, stigende beskæftigelse og fremgang i både boligpriser og handelsaktivitet er vigtige forklaringer på denne positive udvikling, tilføjer han.

I alt blev der bekendtgjort 2818 tvangsauktioner i 2016 i faktiske tal. Det er ifølge Christian Hilligsøe Heinig et fald på 20 procent i forhold til 2015.

- Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde et lavere antal af tvangsauktioner, da vi med tvangsauktionstallene for december lige akkurat kniber os ned under niveauet fra 2008, siger han.

I 2008 landede antallet af tvangsauktioner på 2840. Det var næsten en fordobling i forhold til 2007, hvor 1392 boliger og ejendomme gik på tvang.

I december 2016 blev der bekendtgjort 279 tvangsauktioner mod 260 måneden før.

Danmarks Statistik begyndte at føre regnskab med tvangsauktionerne i 1979. Indtil nu var det laveste antal tvangsauktioner i 2006 med et gennemsnit på 103 om måneden. Det højeste var i 1990 med 1695 om måneden.