200 Lundbeck-ansatte i Danmark har nedlagt arbejdet

Pressechef i Lundbeck Mads Kronborg bekræfter arbejdsnedlæggelsen over for Ritzau.

Onsdag nedlagde 50 medarbejdere arbejdet hos Lundbeck i Lumsås på Sjælland.

Torsdag valgte 150 medarbejdere så at nedlægge arbejdet hos Lundbeck i Valby ved København.

Arbejdsnedlæggelsen fortsatte fredag.

- Vi har holdt møder, men ellers holder vi fri og nyder vejret, for vi strejker for at få mere i løn, siger en anonym medarbejder til Ekstra Bladet.

Grunden til, at de 200 medarbejdere har nedlagt arbejdet, er, at de er blevet tilbudt en lønforhøjelse på 1,7 procent, men de vil have hævet lønnen med 2,3 procent.

- Vi har længe været tilbageholdende, og nu kræver vi del i, at det går virksomheden godt, siger den anonyme medarbejder til Ekstra Bladet.

Ifølge Mads Kronborg fra Lundbeck kommer arbejdsnedlæggelsen ikke til at have konsekvenser for firmaets evne til at levere sine produkter på kort sigt.

Mads Kronborg vil dog ikke udelukke, at det kan få konsekvenser, hvis det fortsætter.

Den anonyme medarbejder har sagt til Ekstra Bladet, at de strejkende ansatte skal mødes mandag og stemme om, hvorvidt de vil genoptage arbejdet.

Den anonyme medarbejder oplyser ligeledes til avisen, at det er rengøringsfolk, lagerfolk, teknikere, produktionsmedarbejdere, smede, snedkere og elektrikere, der strejker.

Lundbeck er en medicinalvirksomhed, som lever af at udvikle, producere og sælge lægemidler mod hjernesygdomme.

Lægemidlerne er rettet mod sygdomme som epilepsi, depression og angst samt sygdommene Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons.

Virksomheden blev stiftet i 1915 af Hans Lundbeck som et handelsfirma, der handlede med så forskellige varer som maskiner, kiks, sødestoffer og biografudstyr.